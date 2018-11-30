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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Власти Челябинска готовы заплатить 8 млн рублей за тушение пожаров на городской свалке
30.11.2018 г. 13:53
Фото с сайта gubernator74.ru
Управление экологии Челябинска объявило аукцион по поиску подрядчика, который будет наблюдать за пожарной безопасностью на свалке.
Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Городские власти ищут компанию, которая будет до 31 августа 2019 года круглосуточно следить за пожарной безопасностью на свалке и тушить возгорания. Максимальная цена контракта составляет 8,2 млн рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета. Аукцион пройдет 17 декабря.
Челябинский полигон ТКО закрыли в сентябре. В ноябре свалка несколько раз горела. По состоянию на 7:00 пятницы, 30 ноября, на полигоне действуют два очага тления.
Фото с сайта gubernator74.ru
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