- 66.5335р. - 0.1007
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27.11.2018 г. | 16:19
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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Самолеты челябинской авиакомпании арестовали за долги
30.11.2018 г. 12:02
Судебные приставы арестовали имущество ООО «Авиационная компания «ЧелАвиа».
Авиакомпания накопила долгов на 5 млн 847 тыс. рублей. В 2017-м приставы взыскали с «Челавиа» более 13 млн рублей в пользу коммерческой организации. Новое исполнительное производство в отношении авиакомпании было возбуждено в октябре 2018 года. Приставы заблокировали счета организации, запретили совершать регистрационные действия с транспортом. В результате авиакомпания добровольно перечислила лишь 50 тыс. рублей.
В среду, 28 ноября, приставы арестовали имущество «ЧелАвиа»: 12 воздушных судов, два автомобиля «ГАЗ», автогрейдер ТЗ-98 и трактор МТЗ-82. Еще четыре самолета, которые находятся в собственности предприятия, в ангаре не обнаружили. Приставы потребовали предоставить технику и документы на нее до 12 декабря. У авиакомпании есть десять дней для погашения долга. По истечении этого срока начнется работа по определению стоимости имущества и его передаче на реализацию, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Фото с сайта r74.fssprus.ru
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