Самолеты челябинской авиакомпании арестовали за долги

Фото с сайта r74.fssprus.ru

Судебные приставы арестовали имущество ООО «Авиационная компания «ЧелАвиа».

Авиакомпания накопила долгов на 5 млн 847 тыс. рублей. В 2017-м приставы взыскали с «Челавиа» более 13 млн рублей в пользу коммерческой организации. Новое исполнительное производство в отношении авиакомпании было возбуждено в октябре 2018 года. Приставы заблокировали счета организации, запретили совершать регистрационные действия с транспортом. В результате авиакомпания добровольно перечислила лишь 50 тыс. рублей.

В среду, 28 ноября, приставы арестовали имущество «ЧелАвиа»: 12 воздушных судов, два автомобиля «ГАЗ», автогрейдер ТЗ-98 и трактор МТЗ-82. Еще четыре самолета, которые находятся в собственности предприятия, в ангаре не обнаружили. Приставы потребовали предоставить технику и документы на нее до 12 декабря. У авиакомпании есть десять дней для погашения долга. По истечении этого срока начнется работа по определению стоимости имущества и его передаче на реализацию, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Фото с сайта r74.fssprus.ru

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