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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
В Челябинске пройдут акции протеста против оптимизации школ
30.11.2018 г. 11:41
В Челябинске устроят пикеты против закрытия учебных заведений под предлогом реорганизации.
Участники акций поднимут вопрос о судьбе школы №22 в озерском поселке Татыш. В октябре местная администрация приняла решение о реорганизации учебного заведения путем его слияния с двумя другими школами. Против этого протестуют педагоги и родители учащихся.
Руководитель местного отделения общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» Екатерина Забачева рассказала корреспонденту «Челябинского эха», что оптимизация на Южном Урале ранее уже касалась детских библиотек и спортивных школ. Закрытие учебных заведений в поселках ведет к их вымиранию и разрушению системы образования, считает она.
«Государству невыгодно иметь маленькие школы. Раньше образование и здравоохранение шло за людьми, а сейчас наоборот, все концентрируется по агломерационному принципу в каком-то крупном объекте. И люди вынуждены туда ехать. Почему села вымирают? Потому что закрывают школу, потом больницу. Мы хотим не допустить разрушения школы, чтобы потом не бороться с последствиями», — прокомментировала Екатерина Забачева.
Педагоги и родители учеников озерской школы №22 полагают, что реорганизация приведет к фактическому закрытию учреждения и разрушению сложившихся в ней традиций патриотического воспитания.
Пикеты против оптимизации пройдут в воскресенье, 2 декабря. Один состоится на Алом поле с 11:00 до 12:00, второй — в сквере имени Андреевского на перекрестке улиц Доватора и Воровского с 12:00 до 14:00.
Фото с сайта r16.ru
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