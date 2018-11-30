Россиянам рассказали, как выбрать идеальные мандарины

Фото с сайта pixabay.com

Специалисты Роскачества рассказали, как выбирать мандарины и какие сорта можно встретить на российских прилавках.

Мандарины содержат полезные вещества, которые снижают утомляемость глаз, нормализуют обмен веществ, улучшают сон, укрепляют стенки сосудов, стимулируют иммунитет. На цитрусах могут быть небольшие потертости, царапины и вкрапления — они никак не влияют на вкус и качество фруктов. Главное, чтобы повреждения не переходили в гниль. Не нужно обращать внимание на воздушную прослойку, пухлость мандаринов, так как это особенность некоторых сортов.

Эксперты не рекомендуют покупать цитрусы с вмятинами и слишком мягкими участками — это означает, что фрукт начал подгнивать. Также не стоит брать мандарины с плесенью на кожуре. Они могут быть поражены грибком. Признаки перезревших и лежалых цитрусов — явно отстающая от мякоти кожура и слабо выраженный вкус. Листочки — это не показатель свежести, сообщили в Роскачестве. Они не вянут со временем, лишь немного подсыхают.

На российских прилавках можно встретить китайско-японские сорта мандаринов. Они отличаются кислым или кисло-сладким вкусом, отсутствием косточек и небольшим размером. Такие сорта созревают с ноября по декабрь. Также в России продают гибриды из Турции, Туниса, Марокко и Испании. В них чаще всего много косточек. Мандарины сорта муркотт содержат много косточек и имеют сладкий и сочный вкус.

Цитрусы надоркотт из Марокко не очень сладкие, обычно в них нет косточек. Самые вкусные из гибридных — клементины, считают эксперты Роскачества. Их плоды имеют сплющенные сверху и снизу формы, яркий оранжевый цвет и нежный запах. В России они чаще всего продаются с октября под видом абхазских мандаринов. Самый поздний сорт — пикси. Такие мандарины продают до конца зимы. У них желто-оранжевая кожура, сочная мякоть без косточек. Кроме того, пикси долго хранятся.

Фото с сайта pixabay.com



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