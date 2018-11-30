Детский омбудсмен займется инцидентом с онкобольным подростком в челябинском аэропорту

Фото с сайта gubernator74.ru

Сообщения об инциденте с 16-летним инвалидом в аэропорту Челябинска проверит региональный уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина.

Омбудсмен узнала о случившемся из СМИ. Как сообщает ТАСС, Ирина Буторина еще не получала обращений по ситуации, однако намерена заняться проверкой инцидента.

Все произошло в Челябинске в среду, 28 ноября. 16-летний подросток, у которого из-за тяжелой онкологической болезни ампутирована нога, возвращался с матерью из Санкт-Петербурга, где проходил курс лечения. Как сообщает Znak.com, инвалиду не оказали помощь при высадке из самолета. Ему не предоставили кресло-каталку, и подросток на костылях едва не упал с погрузчика при спуске. Впоследствии в челябинском аэропорту прокомментировали этот инцидент.

«Весь протокол был соблюден — пассажира приняли с борта в омбулифте, он был с матерью, там он сел в кресло. Их доставили до входа в зал прилета и предложили довезти на кресле до выхода из аэропорта. Но он отказался», — цитирует интернет-газета пресс-секретаря авиаузла Сергея Куклева.

Фото с сайта gubernator74.ru



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