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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Детский омбудсмен займется инцидентом с онкобольным подростком в челябинском аэропорту
30.11.2018 г. 11:05
Сообщения об инциденте с 16-летним инвалидом в аэропорту Челябинска проверит региональный уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина.
Омбудсмен узнала о случившемся из СМИ. Как сообщает ТАСС, Ирина Буторина еще не получала обращений по ситуации, однако намерена заняться проверкой инцидента.
Все произошло в Челябинске в среду, 28 ноября. 16-летний подросток, у которого из-за тяжелой онкологической болезни ампутирована нога, возвращался с матерью из Санкт-Петербурга, где проходил курс лечения. Как сообщает Znak.com, инвалиду не оказали помощь при высадке из самолета. Ему не предоставили кресло-каталку, и подросток на костылях едва не упал с погрузчика при спуске. Впоследствии в челябинском аэропорту прокомментировали этот инцидент.
«Весь протокол был соблюден — пассажира приняли с борта в омбулифте, он был с матерью, там он сел в кресло. Их доставили до входа в зал прилета и предложили довезти на кресле до выхода из аэропорта. Но он отказался», — цитирует интернет-газета пресс-секретаря авиаузла Сергея Куклева.
Фото с сайта gubernator74.ru
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