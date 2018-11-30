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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
В ДТП с прицепом на трассе Челябинск — Екатеринбург погиб криминальный авторитет
30.11.2018 г. 11:31
В массовой аварии в Каслинском районе погиб челябинский криминальный авторитет Степан Милованов.
Степан Милованов, известный в криминальных кругах как «Степа», был за рулем Land Rover. В машине также находились его сыновья 1997-го и 1987-го годов рождения и 56-летний мужчина, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Степан Милованов ранее был судим за вымогательства и разбойные нападения.
ДТП с пятью погибшими произошло в четверг, 29 ноября, в 22:40 на трассе Челябинск — Екатеринбург. От грузовика Volvo оторвался и выехал на встречную полосу прицеп. Там он столкнулся с манипулятором Tata и автомобилями Land Rover и «Газель». Фурой, у которой оторвался прицеп, управлял 23-летний житель Казахстана. В результате ДТП погибли водитель и пассажиры Land Rover, а также водитель манипулятора. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть двух и более лиц.
Видео: Валентин Ив / youtube.com
Фото с сайта 74.мвд.рф
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