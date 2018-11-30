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Разворот
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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Протесты против строительства храмов. История со священником, который не хотел отдавать прихожанке взятые в долг 600 тыс. рублей
30.11.2018 г. 09:55
Фото с сайта mitropolia74.ru
Протесты против строительства храмов. История со священником, который не хотел отдавать прихожанке взятые в долг 600 тыс. рублей. Обсуждаем темы в пятницу, 30 ноября, на «Челябинском эхе» в программе «Разворот».
Гость в студии: секретарь челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма Игорь Шестаков.
Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
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