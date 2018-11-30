Фото с сайта mitropolia74.ru

Протесты против строительства храмов. История со священником, который не хотел отдавать прихожанке взятые в долг 600 тыс. рублей. Обсуждаем темы в пятницу, 30 ноября, на «Челябинском эхе» в программе «Разворот».

Гость в студии: секретарь челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма Игорь Шестаков.

Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Все новости за 30.11.2018 г.»