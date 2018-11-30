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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
В Троицке ищут вандалов, которые закидали яйцами памятник воину
30.11.2018 г. 09:39
Фото с сайта www.troick.su
Администрация Троицка обратилась в полицию после действий вандалов.
В полицию направили письмо с просьбой найти и привлечь к ответственности вандалов, которые закидали яйцами мемориал «Клятва». Памятник установлен в сквере памяти участников Великой Отечественной войны. Факт вандализма сотрудники городского управления ЖКХ зафиксировали во вторник, 27 ноября.
В администрации Троицка сообщили, что в последнее время в сквере участились случаи порчи фонарей, лавочек и газонов. Власти ведут переговоры по установке дополнительных видеокамер в центре города.
Фото с сайта www.troick.su
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