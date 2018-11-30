В Троицке ищут вандалов, которые закидали яйцами памятник воину

Фото с сайта www.troick.su

Администрация Троицка обратилась в полицию после действий вандалов.

В полицию направили письмо с просьбой найти и привлечь к ответственности вандалов, которые закидали яйцами мемориал «Клятва». Памятник установлен в сквере памяти участников Великой Отечественной войны. Факт вандализма сотрудники городского управления ЖКХ зафиксировали во вторник, 27 ноября.

В администрации Троицка сообщили, что в последнее время в сквере участились случаи порчи фонарей, лавочек и газонов. Власти ведут переговоры по установке дополнительных видеокамер в центре города.

Фото с сайта www.troick.su



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