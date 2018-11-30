В Челябинске сократят финансирование работ по предотвращению разрушения недостроенного метро

Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинская мэрия объявила конкурс на выполнение работ по поддержанию инфраструктуры метрополитена.

О продолжении строительства речи не идет. Подрядчик займется поддержанием инфраструктуры в тоннелях первого пускового участка между станциями «Тракторозаводская» и «Проспект Победы».

В перечень строительно-монтажных работ входит обслуживание электрики, откачивание воды, проветривание выработок в стволах и на станциях, а также обслуживание средств охраны и комплексов видеонаблюдения. Кроме того, предусмотрено ТО проходческого комплекса «Ловат».

Стоимость контракта — 263 млн рублей. В 2017 году на указанные работы мэрия выделяла 341 млн рублей. Подача заявок на конкурс продлится до 13 декабря. Победителем торгов в прошлые годы становилось ОАО «Челябметрострой».

Строительство челябинского метро уже несколько лет заморожено из-за нехватки финансирования. На данный момент построены две станции без отделки на Комсомольской площади и Торговом центре, а также задел под станцию на проходной ЧТЗ. У мэрии хватает средств только на поддержание инфраструктуры уже имеющихся объектов и предотвращение их разрушения.

Фото с сайта gubernator74.ru



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