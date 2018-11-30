Пять человек погибли в ДТП на трассе Челябинск — Екатеринбург

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области / 31tv.ru

В столкновении трех грузовиков и легковушки погибли пять человек.

ДТП произошло на 108-м километре трассы Челябинск — Екатеринбург в Каслинском районе в четверг, 29 ноября, в 22:40. По предварительным данным, от грузовика Volvo оторвался и выехал на встречную полосу прицеп. Там он врезался в манипулятор Tata. Затем прицеп столкнулся с автомобилями Land Rover и «Газель».

В результате ДТП погибли на месте 58-летний водитель иномарки и ее пассажиры: 1997-го, 1987-го и 1962-го годов рождения, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Все они были жителями Челябинска. Также погиб водитель манипулятора. Мужчина, который был за рулем «Газели», получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области / 31tv.ru

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