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27.11.2018 г. | 16:19
«Магнит» откроет 2 тыс. магазинов в почтовых отделениях по всей России
29.11.2018 г. 16:01
В отделениях «Почты России» появятся торговые точки сети «Магнит».
Сотрудничество ритейлера с почтовым оператором началось еще летом. Тогда в нескольких регионах в отделениях «Почты России» открылись 14 тестовых торговых точек «Магнита» с ограниченным ассортиментом товаров — 200-600 наименований, в зависимости от площади самой почты.
Эксперимент сочли удачным — запуск магазинов позволил поднять оборот почтовых отделений в три-пять раз. О продолжении сотрудничества гендиректор «Магнита» Ольга Наумова и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов договорились в рамках форума «Россия зовет!» в четверг, 29 ноября. В 2019 году планируется открыть не менее 2 тыс. магазинов сети нового формата. В первую очередь экспансия «Магнита» затронет Южный федеральный округ. По оценкам Николая Подгузова, под размещение торговых точек подходят не менее 30 тыс. отделений «Почты России» по всей стране.
Фото с сайта 53news.ru
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