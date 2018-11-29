В Троицке на улице Юрия Гагарина установили табличку с ошибкой в имени

Фото с сайта region-uu.ru

В Челябинской области на уличном указателе допустили ошибку в имени первого космонавта.

Казус жители Троицка заметили на перекрестке улиц Красноармейская и Юрия Гагарина. Как сообщает газета «Регион-Южный Урал», на углу дома повесили адресную табличку, где в имени первого космонавта перепутали инициалы — из Юрия Алексеевича он стал Алексеем Юрьевичем. Внизу мелким шрифтом продублировали название по-английски — Gagarin street.

В соцсетях местные жители назвали ситуацию позорищем. Мэр Троицка Александр Виноградов пообещал разобраться в случившемся и принять меры к замене скандальной таблички на новую, с верными инициалами.

Фото с сайта region-uu.ru

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