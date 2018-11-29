Челябинск примет выездную сессию Петербургского международного экономического форума

Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинске обсудят влияние магистральных проектов на экономику регионов.

Мероприятие проведет Росконгресс совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив. Участники сессии рассмотрят вопросы развития региональной инфраструктуры, государственно-частного партнерства и мер поддержки инвесторов.

Главным пунктом деловой программы станет обсуждение механизмов привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Участники заседания рассмотрят вопросы трансформации национальных приоритетов в региональные, влияния масштабных проектов магистральной инфраструктуры на экономику регионов и выделят проекты, которые в первую очередь должны претендовать на господдержку.

К участию в выездной сессии Петербургского международного экономического форума форума приглашены полпред президента на Урале Николай Цуканов и губернатор Борис Дубровский, представители ряда федеральных министерств и крупнейших банков. Мероприятие состоится 10 декабря в отеле Radisson Blu.

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

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