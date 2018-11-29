Челябинск
- 66.6342р. - 0.3094
- 75.8897р. + 0.3706
Сделано в Челябинске
-
27.11.2018 г. | 16:19
Разворот
Челябинских водителей «Яндекс.Такси» будут блокировать за превышение скорости
29.11.2018 г. 15:54
Фото с сайта nk-tv.com
С субботы, 1 декабря, в «Яндекс.Такси» начнет работать технология мониторинга скорости автомобилей, подключенных к сервису.
Сотрудники компании начнут отслеживать превышения скорости таксистами. Водителям будут отправлять предупреждения за нарушения. После нескольких предупреждений таксистам временно ограничат доступ к заказам. В случае регулярных нарушений водителей могут заблокировать навсегда, сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси».
Технологию уже протестировали в нескольких городах России. 92% водителей перестали превышать скорость, получив предупреждения от сервиса. 1% нарушителей заблокировали навсегда. В Челябинске после первых предупреждений перестали превышать скорость лишь 86% водителей.
Фото с сайта nk-tv.com
Новости на эту тему
- 01.11.2018 г. Жителю Челябинска грозит до десяти лет лишения свободы за нападение на таксиста
- 23.10.2018 г. В Челябинске за кражу 12 аккумуляторных батарей задержали таксиста
- 18.09.2018 г. Двух магнитогорцев будут судить за нападение на таксиста
- 10.08.2018 г. Статистику дорожных аварий в Челябинске все чаще пополняют происшествия с участием машин такси
- 26.07.2018 г. В центре Челябинска ГИБДД устроило облаву на автомобили «Яндекс.Такси»