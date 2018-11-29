Челябинских водителей «Яндекс.Такси» будут блокировать за превышение скорости

Фото с сайта nk-tv.com

С субботы, 1 декабря, в «Яндекс.Такси» начнет работать технология мониторинга скорости автомобилей, подключенных к сервису.

Сотрудники компании начнут отслеживать превышения скорости таксистами. Водителям будут отправлять предупреждения за нарушения. После нескольких предупреждений таксистам временно ограничат доступ к заказам. В случае регулярных нарушений водителей могут заблокировать навсегда, сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Технологию уже протестировали в нескольких городах России. 92% водителей перестали превышать скорость, получив предупреждения от сервиса. 1% нарушителей заблокировали навсегда. В Челябинске после первых предупреждений перестали превышать скорость лишь 86% водителей.

Фото с сайта nk-tv.com

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