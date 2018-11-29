В Кунашакском районе директора завода арестовали за хищение восьми тонн рыбы

Фото с сайта сельхозпортал.рф

В Кунашакском районе арестовали директора рыбзавода «Балык» Эмиля Закирова.

Директор завода продал предпринимателю восемь тонн неучтенной рыбы. Эмиля Закирова задержали при попытке вывоза партии товара с территории предприятия. Рыбу для подпольной продажи ловили ночью, документы на нее не оформляли. Нарушения обнаружили во время проверок. Они проходили на заводе из-за мора рыбы на озере Шугуняк и жалоб бывших сотрудников предприятия, которые брали на свое имя кредиты по просьбе директора.

Закирова заключили под стражу. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Сумму ущерба оценили почти в миллион рублей.

Фото с сайта сельхозпортал.рф

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