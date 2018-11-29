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27.11.2018 г. | 16:19
Челябинск вошел в десятку городов России, где больше всего не любят квартирантов с питомцами
29.11.2018 г. 14:42
Челябинцы не любят сдавать квартиры постояльцам с животными.
Эксперты Avito проанализировали рынок недвижимости и составили рейтинг городов по доле квартир с запретом на проживание животных. Челябинск занял в списке десятое место. 11% квартир на рынке недвижимости столицы Южного Урала недоступны для проживания животных. Лидирует в рейтинге Санкт-Петербург. Там владельцы 22% квартир, предлагаемых в аренду, не пустят на порог жильцов с собаками и кошками. Больше всего квартирантов с питомцами любят в Уфе — 6%.
В Челябинске стоимость аренды квартир, где запрещено проживание с животными, превышает среднюю ставку по рынку. Так, хозяевам питомцев приходится платить 15 тыс. 682 рубля за аренду однокомнатной квартиры. Это на 31% больше средней ставки по рынку.
Фото с сайта piterstay.ru
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