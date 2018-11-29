В Челябинской области на продажу выставили верблюдов

Фото с сайта youla.ru

В Копейске трех дрессированных верблюдов продают за 160 тыс. рублей.

Объявление размещено на сайте сервиса «Юла». Верблюды — два самца и самка — живут на ферме. «Ежедневно общаются с детьми, других животных не боятся, никого не обижают. Все ветпроцедуры и вакцинация по графику. Проблем со здоровьем нет», — пишет в объявлении продавец. Животных предлагают приобрести за 160 тыс. рублей.

Продавец отметил, что является дрессировщиком верблюдов. По его словам, животные обучены катать детей, их можно купить для конного клуба, контактного зоопарка или базы отдыха.

Фото с сайта youla.ru



Все новости за 29.11.2018 г.»