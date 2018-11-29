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27.11.2018 г. | 16:19
До февраля 2019 года в Челябинской области сократят около 2 тыс. человек
29.11.2018 г. 14:35
Южноуральские работодатели уведомили власти о массовых сокращениях сотрудников.
Уведомительные заявки в областное управление по труду и занятости подали 16 организаций. Ожидается, что всего под сокращение до февраля 2019 года в регионе попадет 1827 человек. Больше всего сотрудников в заявках указали магнитогорская компания «Южуралавтобан» — 556 человек — и испытательная пожарная лаборатория ФПС по Челябинской области — 469 человек. В последнем случае управление по труду и занятости уведомили с опережением — уволят ли указанных работников, зависит от объемов работы организации, которая живет на хозрасчете.
Руководитель ведомства Владислав Смирнов подчеркнул, что работодатель часто указывает завышенное количество сотрудников в заявках, чтобы избежать ответственности в случае увольнений сверх указанных лимитов.
«Работодатель, который предупредил государственную службу занятости о том, что он высвобождает людей — это одна история. А если работодатель не предупредил, но высвободил людей — это уже ответственность. Поэтому работодатель заявляет на максимально возможное количество работников, а по факту мы имеем другую картину, связанную со значительно меньшим количеством людей, которые реально теряют работу», — прокомментировал Владислав Смирнов.
Некоторые заявки работодатели продляют по много раз. Владислав Смирнов привел в пример «Уфалейникель», который с начала 2018 года подает уведомление о сокращении 23 сотрудников. Фактически их увольнение станет возможным только после юридической ликвидации предприятия, сроки которой четко не определены.
В целом ситуация с безработицей на Южном Урале улучшается. По итогам 2018 года областное управление занятости ожидает порядка 75 тыс. обращений — на 8 тыс. меньше, чем годом ранее. На данный момент в ведомстве зарегистрировано 20 тыс. 203 нетрудоустроенных. Сейчас наблюдается небольшой рост числа безработных — примерно по 150 человек в неделю, и сокращение количества вакансий, однако, по словам Владислава Смирнова, это носит сезонный характер.
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