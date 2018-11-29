Челябинская и Курганская области договорились о границах

Фото с сайта pixabay.com

Глава Челябинской области Борис Дубровский и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков подписали соглашение об описании местоположения границ между регионами.

В четверг, 29 ноября, соглашение утвердило Заксобрание Челябинской области. Протяженность границы с Курганской областью составляет свыше 532 километров. Работы по ее описанию шли в течение 2018 года. Сведения внесены в Единый госреестр недвижимости.

В октябре Челябинская область заключила соглашение по описанию границ с Оренбургской областью. До 2020 года регион должен уточнить границы с другими соседствующими субъектами — Свердловской областью и Башкортостаном.

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 29.11.2018 г.»