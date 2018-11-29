Охраняемую территорию Каштакского бора увеличат на 200 га за счет окрестных лесов

Фото с сайта bryansknovosti.ru

Границы охраняемой территории Каштакского бора пересмотрят.

Соответствующее поручение дал губернатор Борис Дубровский. С просьбой пересмотреть границы бора к главе региона обращались жители поселка Каштак. Из-за охранного статуса некоторые из них не могли оформить свои участки в собственность. Теперь они останутся вне новых границ охраняемой территории.

В качестве компенсации планируется увеличить площадь памятника природы за счет прилегающих лесных массивов в Сосновском районе. По словам министра экологии области Сергея Лихачева, там есть краснокнижные и реликтовые растения, а также нуждающиеся в защите представители фауны. По результатам изысканий минэкологии, к Каштакскому бору планируется присоединить 198 га леса. Общая площадь памятника природы превысит 3 тыс. га.

В 2019 году эко-активисты проведут ряд мероприятий в Каштакском бору. Начальник отдела экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков отметил, что на всей территории памятника природы пройдут субботники, совместно с лесничеством планируется уборка поваленных деревьев и посадка более 5 тыс. саженцев сосны. Также будет объявлен конкурс на создание в Каштакском бору экотропы.

Фото с сайта bryansknovosti.ru

Все новости за 29.11.2018 г.»