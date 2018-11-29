Авиакомпания «ЮВТ-АЭРО» открывает рейсы из Челябинска в Казань

Фото с сайта inkazan.ru

Из Челябинска в Казань дважды в неделю будет отправляться самолет.

Начиная со 2 декабря, самолеты будут летать в столицу Татарстана два раза в неделю. По четвергам вылет из Челябинска назначен на 00:30. Из-за разницы в часовых поясах в Казани борт будет приземляться в 23:50 среды. Также рейсы будут выполняться по воскресеньям: в 13:50 из Казани в Челябинск и в 18:00 обратно.

На линии будут работать 50-местные воздушные суда CRJ-200. Продажа билетов открыта по 27 декабря, тариф в одну сторону — 4764 рубля, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

Фото с сайта inkazan.ru

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