Мужчина на квадроцикле провалился под лед на реке Миасс

Фото с сайта chelspasatel.ru

Житель Миасса провалился под лед, катаясь на квадроцикле.

ЧП произошло вечером в среду, 28 ноября. Очевидец сообщил спасателям, что в районе военкомата мужчина, который катался на квадроцикле по льду реки Миасс, провалился под воду. Водитель вездехода самостоятельно выбрался на берег и уехал на такси за манипулятором.

Когда он вернулся, водоем обследовали спасатели. Квадроцикл вытащили из воды. Мужчина не смог объяснить, зачем выехал на тонкий лед, сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

Фото с сайта chelspasatel.ru

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