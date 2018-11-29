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27.11.2018 г. | 16:19
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Мужчина на квадроцикле провалился под лед на реке Миасс
29.11.2018 г. 14:17
Фото с сайта chelspasatel.ru
Житель Миасса провалился под лед, катаясь на квадроцикле.
ЧП произошло вечером в среду, 28 ноября. Очевидец сообщил спасателям, что в районе военкомата мужчина, который катался на квадроцикле по льду реки Миасс, провалился под воду. Водитель вездехода самостоятельно выбрался на берег и уехал на такси за манипулятором.
Когда он вернулся, водоем обследовали спасатели. Квадроцикл вытащили из воды. Мужчина не смог объяснить, зачем выехал на тонкий лед, сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.
Фото с сайта chelspasatel.ru
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