В Челябинске арестовали «сына Зевса», который устроил погром в онкоцентре

Скриншот с сайта vk.com/74nashdom

Жителя Челябинска, который пьяный гулял по онкоцентру, арестовали на десять суток за хулиганство.

По данным пресс-службы городского управления МВД, на 36-летнего мужчину завели дело о мелком хулиганстве. Центральный райсуд арестовал челябинца на десять суток после погрома в онкодиспансере.

Инцидент произошел в понедельник, 26 ноября. Пьяный мужчина зашел в онкоцентр, переоделся в костюм медбрата и час гулял по больнице. Он общался с пациентами в палатах и называл себя «сыном Зевса». Перед уходом челябинец выдавил окно. Все происходящее мужчина снимал на видео. Позже он выложил его в интернет.

Скриншот с сайта vk.com/74nashdom

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