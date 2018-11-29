Власти Челябинской области бесплатно передали церкви бывшее общежитие в Магнитогорске

Фото с сайта www.imchel.ru

Минимущество области передало в безвозмездное пользование религиозной организации здание в Магнитогорске.

Речь идет о здании учебного корпуса на улице Писарева, 2а. Ранее там размещалось общежитие, но в последние годы помещения использовались не по назначению. Объект был включен в программу приватизации в начале 2017 года. Его оценили в 13,5 млн рублей. Однако на аукционы по продаже заявки не поступали, сообщили в пресс-службе областного минимущества.

Объект решили передать в безвозмездное пользование православной церкви. «Здание получит новую жизнь: магнитогорская епархия православной церкви намерена использовать его для размещения кризисного центра защиты семьи, материнства и детства. Так называемый «Дом для мамы», — сообщил министр имущества региона Алексей Бобраков.

Фото с сайта www.imchel.ru

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