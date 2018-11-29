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27.11.2018 г. | 16:19
Треть челябинцев считают, что стихийная торговля с лотков приносит людям пользу
29.11.2018 г. 12:33
Социологи филиала Президентской академии узнали отношение челябинцев к уличной торговле.
Мнения о стихийных мини-рынках, где продают фрукты и овощи, мясо и рыбу, одежду и бытовые товары разделились примерно поровну. Треть участников опроса относятся к уличным развалам безразлично — главным образом, это молодежь и студенты. 32% респондентов считают, что стихийная торговля с лотков приносит людям пользу. В основном это пенсионеры, которые зачастую сами продают на улицах урожай со своих огородов и домашние заготовки. Еще 32% полагают, что продуктовые палатки и вещевые развалы портят вид города. 2,5% респондентов затруднились с ответом.
Социологи назвали уличную торговлю одной из больных тем для города, однако признали, что она вряд ли когда-нибудь изживет себя. «Одна из задач городской власти — постараться отыграть ситуацию в плюс. Одним из сценариев может стать оформление мест стихийной уличной торговли в одном стилистическом ключе, чтобы они не вызывали раздражения у горожан и удивления у гостей города», — говорится в исследовании.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
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