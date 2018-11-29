- 66.6342р. - 0.3094
- 75.8897р. + 0.3706
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27.11.2018 г. | 16:19
Челябинскую область включили в тройку регионов, где больше всего детей с хроническими заболеваниями
29.11.2018 г. 12:19
Каждый четвертый ребенок на Южном Урале имеет хроническое заболевание.
Рейтинг составили эксперты ОНФ на основе данных Росстата за 2017 год о здоровье детей в возрасте от 3 до 17 лет. Для анализа использовали пять групп здоровья. К первым двум причисляют детей, у которых нет отклонений по выбранным критериям. Рейтинг с лучшими показателями здоровья возглавила Магаданская область. Там почти 93% детей относятся к первым двум группам. Также в лидерах Севастополь, Бурятия и Чечня (по 91,8%) и Тыва (90,3%).
Кроме того, эксперты составили рейтинг регионов с наибольшей долей детей, имеющих хронические заболевания и врожденные патологии. Таких пациентов врачи относят к третьей, четвертой и пятой группам здоровья. В число регионов с худшими показателями вошла Челябинская область — здесь четверть детей имеют хронические заболевания. Также в список попали Ненецкий автономный округ (33,5%) и Ингушетия (28,4%).
Фото с сайта pixabay.com
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