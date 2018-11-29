В Челябинской области создадут жилищно-строительный кооператив для бюджетников и многодетных семей

Фото с сайта minstroy74.ru

Борис Дубровский поручил областному минстрою создать пилотный жилищно-строительный кооператив для бюджетников и многодетных семей.

Поручение о создании кооператива для льготников губернатор дал в четверг, 29 ноября. Участникам ЖСК будут предоставлять бесплатную землю для возведения многоквартирного дома или индивидуального жилья. Министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин сообщил, что вступить в кооператив смогут работники госорганизаций в области образования, здравоохранения, культуры и соцобслуживания. Претендеты должны отработать в бюджетной сфере не менее пяти лет, не иметь в собственности или аренде земельный участок и быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий. Также членами кооператива могут стать многодетные семьи.

Желающим вступить в ЖСК необходимо подать заявление в органы местного самоуправления. Списки минстрой будет направлять в акционерное общество «ДОМ». Члены кооператива смогут самостоятельно выбирать тип застройки и проект, привлекать подрядную организацию и контролировать ход строительства.

Фото с сайта minstroy74.ru

Все новости за 29.11.2018 г.»