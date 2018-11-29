В Челябинской области выявили 12 «черных кредиторов»

Фото с сайта pixabay.com

Центробанк собрал статистику по нелегальным кредитных организациям.

По всей России с января 2018 года выявлено более 2 тыс. «черных кредиторов». Материалы на 217 форекс-дилеров и 134 организации с признаками финансовой пирамиды регулятор направил в правоохранительные органы. «Черные кредиторы», как правило, выдают деньги под большие проценты, а за просрочку платежей заемщикам грозят внушительные штрафы.

На Урале за последние три месяца обнаружили 52 нелегальных кредитных компании. Из них 12 работали в Челябинской области, сообщили «Челябинскому эху» в региональном управлении Центробанка. Руководитель «Академии финансов и биржи» Игорь Файнман считает: главная причина популярности «черных кредиторов» — агрессивные методы рекламного продвижения на рынке финансовых услуг.

«Надо всегда отдавать отчет в том, что одним из основных свойств финансовой пирамиды или вообще любого финансового мошенничества является агрессивная реклама. Она направлена на самые чувствительные точки для людей — дети, отпуск, Новый год, например. Эта агрессивная реклама, она как бабочек на свет притягивает людей вносить свои деньги в различные подобные структуры», — прокомментировал Игорь Файнман.

Эксперт полагает, что деятельность нелегальных кредитных организаций наносит большой моральный вред и подрывает авторитет честных игроков рынка. Так происходит в том числе из-за недостаточной осведомленности населения о работе финансовых инструментов. Игорь Файнман считает, что государству следует интенсивнее вычищать сегмент кредитования от недобросовестных компаний и уделять больше внимания повышению уровня финансовой грамотности людей — в первую очередь, школьников и пенсионеров.

Фото с сайта pixabay.com



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