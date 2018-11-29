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27.11.2018 г. | 16:19
В Челябинске сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим работы после ночного снегопада
29.11.2018 г. 10:15
Госавтоинспекция вывела дополнительные экипажи ДПС на дороги Челябинска.
На улицы выехали дополнительные экипажи ДПС, которые сопровождают снегоуборочную технику. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательнее из-за ухудшения погодных условий. Автомобилистам напоминают, что тормозной путь машины на скользкой и заснеженной дороге может возрастать в несколько раз. Также водителям рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния и не оставлять автомобили там, где работает снегоуборочная техника.
Утром в четверг, 29 ноября, Челябинск встал в десятибалльных пробках после ночного снегопада. Горожане жаловались на нечищенные дороги. Исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов проехал по основным улицам и был удовлетворен работой дорожников. Губернатор Борис Дубровский не согласился с такой оценкой, он остался недоволен качеством уборки.
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
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