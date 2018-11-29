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27.11.2018 г. | 16:19
В Челябинской области за ночь выпала половина месячной нормы осадков
29.11.2018 г. 10:12
Синоптики челябинского гидрометцентра зафиксировали аномальные снегопады на Южном Урале.
Снег прошел на всей территории региона в количестве от двух до 13 миллиметров. В южных районах области в ночь на четверг, 29 ноября, выпало от 45% до 65% месячной нормы осадков. Местами отмечались метели и изморозь, столбики термометров опустились до -13.
В Челябинске из-за сильного снегопада утром произошел транспортный коллапс. Нечищенные дороги привели к многочисленным ДТП, город несколько часов стоял в десятибалльных пробках. По главным улицам проехал врио главы Владимир Елистратов. После этого он заявил, что доволен качеством уборки снега. В то же время губернатор Борис Дубровский раскритиковал работу челябинских дорожных служб и поручил мобилизовать дополнительные силы.
Фото с сайта cheladmin.ru
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