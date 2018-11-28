- 66.78р. + 0.2728
- 75.6217р. + 0.0562
-
27.11.2018 г. | 16:19
На чебаркульских чиновников завели уголовное дело из-за нарушений при передаче сетей водоснабжения
28.11.2018 г. 10:11
В отношении чиновников администрации Чебаркуля возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
Прокуратура выявила нарушения во время проверки. В 2016 году сети водоснабжения и водоотведения передали МУП «Теплоком». С согласия администрации Чебаркуля коммуникации арендовали ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» и ООО «Чебаркульское предприятие канализации». Областной Арбитражный суд признал договоры недействительными. Однако городская комиссиия по чрезвычайным ситуациям решила вновь передать коммуникации организациям, чтобы избежать возможных перебоев с водоснабжением.
По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта sibkray.ru
- 20.09.2018 г. На газификацию Чебаркуля выделили дополнительные 3 млн рублей из областного бюджета
- 22.08.2018 г. Борис Дубровский помог строительству новой канализации в военном городке Чебаркуля
- 25.05.2018 г. Бывший мэр Чебаркуля, который нырял за метеоритом, стал зампредом правительства Тверской области
- 04.05.2018 г. Чебаркуль признали самым необычным местом для путешествий на майские праздники
- 08.08.2017 г. Бывшая главврач областной станции переливания крови вернет украденный у подчиненных миллион