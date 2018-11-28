На чебаркульских чиновников завели уголовное дело из-за нарушений при передаче сетей водоснабжения

Фото с сайта sibkray.ru

В отношении чиновников администрации Чебаркуля возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Прокуратура выявила нарушения во время проверки. В 2016 году сети водоснабжения и водоотведения передали МУП «Теплоком». С согласия администрации Чебаркуля коммуникации арендовали ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» и ООО «Чебаркульское предприятие канализации». Областной Арбитражный суд признал договоры недействительными. Однако городская комиссиия по чрезвычайным ситуациям решила вновь передать коммуникации организациям, чтобы избежать возможных перебоев с водоснабжением.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта sibkray.ru

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