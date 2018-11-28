- 66.78р. + 0.2728
- 75.6217р. + 0.0562
-
27.11.2018 г. | 16:19
Школьницу из Златоуста, бросившую венок в Вечный огонь, будут судить за вандализм
28.11.2018 г. 09:05
В Златоусте будут судить девушку за надругательство над Вечным огнем.
Уголовное дело по статье «вандализм» направила в суд городская прокуратура. 14-летняя школьница — единственная, к кому можно применить уголовное наказание за проступок. Ей грозит штраф до 40 тыс. рублей либо арест на срок до трех месяцев. Ее соучастницы еще не достигли возраста привлечения к ответственности, однако в прокуратуре пообещали, что их исключат из кадетского класса, где те обучались.
Инцидент произошел 24 октября в Златоусте. Группа подростков 13-14 лет собрались на мемориале Славы. Камеры наблюдения зафиксировали, как две школьницы взяли памятный венок и бросили его в Вечный огонь. Затем они подкуривали от пламени и фотографировались на его фоне. Одна из девушек выложила снимки в Instagram. На следующий день школьниц задержала полиция.
В 2018 году это уже не первый случай покушения подростков на мемориалы памяти погибшим в Великой Отечественной войне в городах Южного Урала. Так, в сентябре несколько человек залили водой Вечный огонь в Коркино, а в январе пламя этого же памятника забросали снегом. В июне в Копейске трое школьников сушили на Вечном огне кроссовки, а в Челябинске в августе неизвестный разогревал тушенку на мемориале на Аллее Славы.
Фото с сайта ryazgsk.ru
- 19.11.2018 г. В Челябинске на час погасили Вечный огонь
- 02.11.2018 г. На челябинцев завели дело за «осквернение» трансформаторной будки критикой пенсионной реформы
- 26.10.2018 г. В Златоусте полиция задержала восьмиклассниц, которые сожгли венок на Вечном огне
- 24.09.2018 г. В Коркино неизвестные погасили Вечный огонь на Аллее Памяти
- 30.08.2018 г. В Челябинской области завалили мусором памятник героям Великой Отечественной войны