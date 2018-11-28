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27.11.2018 г. | 16:19
Уральский полпред Николай Цуканов похвалил челябинских дорожников за уборку снега
28.11.2018 г. 08:59
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов не заметил проблем с уборкой снега во время визита в Челябинск.
Во вторник, 27 ноября, в Челябинске работал уральский полпред Николай Цуканов. Он ознакомился с ходом работ по реконструкции аэропорта, строительству конгресс-холла «Таганай-2020», общественно-делового центра на набережной реки Миасс и гостиницы на улице Васенко. По словам Цуканова, практически на всех объектах есть серьезные позитивные изменения.
Также уральский полпред оценил работу челябинских дорожников. «Не знаю, к моему ли приезду или нет, но дороги почищены. Увидел сегодня, что снег убирают. Для вашего региона обильные снегопады и морозы — это данность, поэтому нужно справляться с этой работой, и организовать ее», — подчеркнул Николай Цуканов.
В понедельник и во вторник после ночных снегопадов город стоял в пробках. Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов остался недоволен качеством уборки дорог от снега и потребовал усилить работу.
Фото с сайта gubernator74.ru
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