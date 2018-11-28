Количество туристов, посетивших Южный Урал в 2018 году, близится к 1 млн человек

Борис Дубровский рассказал о развитии сферы туризма в Челябинской области.

Губернатор в интервью РИА Новости отметил, что по итогам 2018 года общее количество гостей Южного Урала превысит 1 млн человек. По отдельным направлениям, таким как горнолыжный туризм, ежегодный прирост достигает 20%.

Большинство приезжающих в Челябинскую область — россияне. Среди иностранцев больше всего туристов из сопредельного Казахстана. По словам главы региона, на Южный Урал приезжают много корейцев, немцев, финнов, американцев и итальянцев.

Борис Дубровский подчеркнул, что в регионе завершается формирование туристического кластера «Синегорье», в который входят более 30 объектов — среди них Ильменский заповедник, нацпарки «Таганай» и «Зюраткуль». Его инвестиционная привлекательность оценивается в 3 млрд рублей. Кроме того, в Челябинской области идет активная работа по созданию привлекательного образа региона — улучшение транспортной инфраструктуры, гостиничного бизнеса, архитектурного облика городов Южного Урала.

Фото с сайта ryazgsk.ru

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