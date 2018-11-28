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27.11.2018 г. | 16:19
В Челябинске восстановят трамвайный маршрут №6
28.11.2018 г. 08:18
В Челябинске восстановят закрытый почти три месяца назад трамвайный маршрут.
Трамвай №6 снова начнет ходить с 1 декабря. На линии будут работать только три вагона, интервал движения составит 30-40 минут. До конца декабря количество вагонов планируется увеличить до пяти. Маршрут пока останется прежним — с Медгородка на ЧТЗ и обратно по проспектам Свердловскому и Победы. Руководитель ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко не исключил, что в 2019 году трамвай №6 вернется на исторический маршрут — от ДС «Юность» по улице Труда через Карла Маркса на Российскую.
Маршрут, который ранее называли самым неприбыльным, закрыли 5 сентября. Причиной тогда назвали нехватку кадров на обслуживание подвижного состава. В городское управление транспорта по этому поводу поступило большое количество обращений от местных жителей.
Фото с сайта chelget.ru
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