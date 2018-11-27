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27.11.2018 г. | 16:19
Частные медицинские клиники. Что у них на первом месте: помощь людям или все-таки бизнес?
27.11.2018 г. 16:20
Спросим об этом у совладельцев Центра лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Компания является партнером бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018». В студии «Челябинского эха» в среду, 28 ноября, невролог высшей категории Оксана Кузина и врач-дерматовенеролог Наталья Алюшкина.
Прямой эфир в 16:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС».
- 26.11.2018 г. Радиостанция «Челябинское эхо» выбирает победителей бизнес-премии «Сделано в Челябинске»
- 20.11.2018 г. Они производят ЭКГ-подушки и матрасы с эффектом памяти. Финалист премии «Сделано в Челябинске 2018» — компания «РОСАВА»
- 14.11.2018 г. Бизнес, который помогает спасать. Финалист премии «Сделано в Челябинске 2018» — ГК «АБлайт»
- 07.11.2018 г. Они знают, как мерить расход жидкости, газа и даже пара. Финалист премии «Сделано в Челябинске 2018» — компания «Эмис»
- 31.10.2018 г. Они делают бизнес на палатках. Финалист премии «Сделано в Челябинске 2018» — производственная фирма «Мастер»