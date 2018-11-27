Частные медицинские клиники. Что у них на первом месте: помощь людям или все-таки бизнес?

Спросим об этом у совладельцев Центра лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Компания является партнером бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018». В студии «Челябинского эха» в среду, 28 ноября, невролог высшей категории Оксана Кузина и врач-дерматовенеролог Наталья Алюшкина.

Прямой эфир в 16:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС».

Все новости за 27.11.2018 г.»