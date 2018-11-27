«Красное&Белое» планирует открыть логистический центр в Санкт-Петербурге

Фото с сайта www.retail-loyalty.org

Челябинская сеть алкомаркетов заключает крупную сделку на петербургском рынке складских помещений.

По информации «Ъ», «Красное&Белое» арендовала 38 тыс. кв. метров в логопарке «Осиновая роща» в поселке Парголово. Там находятся три складских комплекса и таможня, контейнерный терминал и бизнес-центр. Новое помещение планируется ввести в эксплуатацию в декабре. Предполагается, что челябинский ритейлер займет именно его.

В пресс-службе сети «Красное&Белое» изданию рассказали, что сделка еще не состоялась, поскольку комплекс не готов. Условия сделки также пока остаются в секрете.

Замгендиректора компании Knight Frank Михаил Тюнин оценил арендную ставку в 500 рублей за квадрат без учета коммунальных услуг. Таким образом, ритейлер будет ежемесячно выплачивать собственнику 220 млн рублей. Эту сделку называют крупнейшей на логистическом рынке Санкт-Петербурга за последние три года. Эксперты связывают такой шаг с намерением сети «Красное&Белое» вести агрессивную экспансию в северной столице, Ленинградской области и других регионах Северо-Западного федерального округа. Сейчас ее присутствие там невелико — 358 алкомаркетов. За три года планируется довести эту цифру до 1200, из них 500 будет работать в Санкт-Петербурге.

Фото с сайта www.retail-loyalty.org

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