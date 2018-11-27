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27.11.2018 г. | 16:19
Аргаяшскую птицефабрику обязали возместить 500 млн рублей экологического ущерба от куриного помета
27.11.2018 г. 15:29
Областной Арбитражный суд взыскал с фирмы «Уралбройлер» компенсацию за вред окружающей среде.
Сельхозпредприятие уличили в складировании куриного помета за пределами специального хранилища — на землях лесного фонда и Ишалинского сельского поселения. Это произошло еще в 2016 году. Росприроднадзор выдал организации предписание очистить территории от помета до июня 2017 года, которое впоследствии продлили до сентября 2018 года.
«Уралбройлер» попытался отсрочить предписание до 2021 года, однако Арбитраж встал на сторону надзорного ведомства и наложил штраф в 478 млн рублей — это 7% от выручки компании и в 30 раз больше всей прибыли за 2017 год. Как сообщает «Ъ», возмещение ущерба в денежной форме предприятию заменили обязательством восстановить загрязненные земли. Проект рекультивации оценили в 93 млн рублей.
Издание добавляет, что в декабре 2016 года Росприроднадзор подал к «Уралбройлеру» еще один иск о возмещении ущерба — почти на 1 млрд рублей. Решение по нему еще не принято.
Фото с сайта gtrk-saratov.ru
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