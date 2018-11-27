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27.11.2018 г. | 16:19
Более 100 семей в Челябинске около года не могут вселиться в новые квартиры из-за проблем застройщика
27.11.2018 г. 15:44
В Челябинске заморожено возведение нескольких домов строительной компании «Бриз».
Застройщик возводил семь жилых многоэтажек на берегу реки Миасс — рядом с улицей Калинина. Дольщики должны были получить ключи от квартир еще год назад, однако до сих пор не могут этого сделать. Представитель застройщика Александр Серебрянский объяснил это тем, что у компании сначала возникли проблемы с получением кредита на возведение домов, а потом произошла перерегистрация объектов, из-за чего работа вновь остановилась. Сейчас решается вопрос по достройке одной многоэтажки.
«Достигнуты договоренности по включению тепла — сначала сдать первые два подъезда, а затем еще три. Планирую поехать в министерство строительства, узнать, какую помощь они смогут мне оказать по включению тепла, и в ближайшее время определиться по срокам», — сказал Александр Серебрянский.
Дольщик Сергей Строгалев не верит, что и ближайшей зимой сможет вселиться в квартиру, в которую должен был въехать еще год назад. «На строительную площадку хожу каждую неделю в надежде увидеть там какие-то изменения, но мои надежды не оправдываются. Стройка заморожена. Объект должны были сдать еще год назад, но даже этой зимой нам не светит никаких перспектив по заселению», — пожаловался Сергей Строгалев.
Депутат Заксобрания Сергей Буяков заявил, что, возможно, уже сейчас нужно искать нового инвестора для достройки домов. «Задача и министерства строительства, и Законодательного собрания — предпринять все необходимые меры, чтобы или включить людей в реестр обманутых дольщиков, либо запросить финансовое состояние у застройщика, либо заниматься поиском инвесторов на опережение. Чтобы не получилось так, что полгода рассматриваем финансовое состояние компании-застройщика, а потом через полгода или более начинаем поиск инвестора», — прокомментировал ситуацию депутат.
Возведение домов компания застройщика планирует продолжить в ближайшее время. Если сроки ввода опять сдвинутся, делом займется прокуратура.
Фото с сайта pixabay.com
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