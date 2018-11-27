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27.11.2018 г. | 16:19
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В квартирах челябинцев из кранов пойдет зеленая вода
27.11.2018 г. 15:32
Фото с сайта udm-info.ru
Челябинские коммунальщики займутся поиском утечек на теплосетях.
С 28 по 30 ноября мероприятия пройдут в Советском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах города. В систему отопления введут желто-зеленый краситель «Уранин». Он не представляет опасности для людей и окружающей среды и используется для подкрашивания шампуней, пены для ванн, воды в аквариумах и водоемах и других декоративных целей.
Выявление утечек позволяет сократить потери горячей воды в отопительных трубах и исключить смешение с водопроводной водой. В случае появления в кранах жидкости зеленого цвета жителям рекомендуют обратиться в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск»: +7 (351) 246-72-72, +7 (351) 246-72-73.
Фото с сайта udm-info.ru
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