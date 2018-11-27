На дорогах Южного Урала ожидается сильная гололедица

Фото с сайта ryazgsk.ru

В региональном управлении МЧС предупредили южноуральцев о возможном ухудшении дорожной обстановки из-за гололедицы.

По данным гидрометцентра, в Челябинской области в среду, 28 ноября, ожидается облачная погода и выпадение снега, в том числе мокрого. В отдельных районах возможно налипание снега на проводах. На дорогах будет гололедица от снежного наката, особенно на юге региона. Температура воздуха в ночные часы 10-15 градусов мороза, в горах — до -18. Днем в Челябинске -6-8, на юге области до +1.

В региональном управлении МЧС предупредили о возможном увеличении количества ДТП и появлении заторов на дорогах. Автолюбителей при сильных снегопадах просят ограничить выезд за пределами населенных пунктов. В случае, если ехать все же придется, следует двигаться только по большим дорогам и шоссе, предварительно заправить полный бак и иметь в машине трос, провода для зарядки аккумулятора, теплую одежду, запас топлива, аптечку и средства связи.

Пешеходов предупреждают о том, что на скользкой дороге управляемость автомобиля резко снижается, и просят быть предельно внимательными при переходе проезжей части.

Фото с сайта ryazgsk.ru

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