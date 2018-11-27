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27.11.2018 г. | 16:19
УФАС нашло нарушения в конкурсе на строительство ледового городка на площади Революции
27.11.2018 г. 15:09
Челябинское УФАС обвинило МАУ «Городской сад имени А.С. Пушкина» в нарушении антимонопольного законодательства.
В 2017 году в конкурсе на строительство ледового городка стоимостью 5 млн рублей победила фирма «Уральский лед». Ее привлекали к сооружению объекта и в предыдущие несколько лет. Муниципальное учреждение в качестве условий для участников прошлогоднего конкурса указало наличие опыта оказания аналогичных услуг за 2014-2016 годы. В документации закупки определение аналогичности раскрыто не было.
По мнению УФАС, это могло вводить потенциальных конкурсантов в заблуждение. Кроме того, заказчик предусмотрел отказ в участии в закупке в случае несоответствия любым требованиям. Все это дало повод обвинить «Городской сад имени А.С. Пушкина» в нарушении антимонопольного законодательства.
В данный момент УФАС также рассматривает дело в отношении городского управления культуры, которое выдавало муниципальному учреждению субсидии на сооружение ледового городка. В 2017 году на это выделили более 7 млн рублей. Выяснилось, что ледяные скульптуры, горки и аттракционы возводили другие организации без проведения конкурсных процедур. Парк Пушкина в свою очередь занимался уборкой снега, освещением, охраной территории, торговлей и прочими не связанными со сферой культуры делами, на что потратили около 1 млн рублей из выделенных средств. Комиссия УФАС рассмотрит дело 30 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
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