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27.11.2018 г. | 16:19
Сотрудники ГИБДД «подарили» трактористу на день рождения штраф в 30 тыс. рублей за пьяную езду
27.11.2018 г. 15:04
Жителя Пластовского района отправили под арест за день до венчания из-за невыплаченного штрафа.
22-летний молодой человек в августе 2018 года ехал на тракторе домой после празднования своего дня рождения. Его остановили инспекторы ГИБДД. Выяснилось, что парень пьян. Ему выписали штраф в 30 тыс. рублей, а также на полтора года лишили прав.
Деньги молодой мужчина долго не платил, и в ноябре к нему явились судебные приставы. Он пообещал погасить штраф после празднования годовщины свадьбы. Однако приставы составили на него протокол за уклонение от оплаты и доставили в суд, где парню дали сутки ареста. Вечером в субботу, 24 ноября, его отпустили, а в воскресенье в сельском клубе он отпраздновал годовщину свадьбы, затем обвенчался.
В региональном управлении службы судебных приставов сообщили, что сотрудники ведомства напомнили должнику про его обещание. Они пригрозили составить повторный протокол в случае неуплаты штрафа за пьяную езду.
Фото с сайта pixabay.com
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