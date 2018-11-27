Сотрудники ГИБДД «подарили» трактористу на день рождения штраф в 30 тыс. рублей за пьяную езду

Фото с сайта pixabay.com

Жителя Пластовского района отправили под арест за день до венчания из-за невыплаченного штрафа.

22-летний молодой человек в августе 2018 года ехал на тракторе домой после празднования своего дня рождения. Его остановили инспекторы ГИБДД. Выяснилось, что парень пьян. Ему выписали штраф в 30 тыс. рублей, а также на полтора года лишили прав.

Деньги молодой мужчина долго не платил, и в ноябре к нему явились судебные приставы. Он пообещал погасить штраф после празднования годовщины свадьбы. Однако приставы составили на него протокол за уклонение от оплаты и доставили в суд, где парню дали сутки ареста. Вечером в субботу, 24 ноября, его отпустили, а в воскресенье в сельском клубе он отпраздновал годовщину свадьбы, затем обвенчался.

В региональном управлении службы судебных приставов сообщили, что сотрудники ведомства напомнили должнику про его обещание. Они пригрозили составить повторный протокол в случае неуплаты штрафа за пьяную езду.

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 27.11.2018 г.»