- 66.78р. + 0.2728
- 75.6217р. + 0.0562
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27.11.2018 г. | 16:19
Более трети челябинцев хоть раз приводили ребенка к себе на работу
27.11.2018 г. 15:01
Социологи исследовательской службы HeadHunter спросили южноуральцев, берут ли они с собой на работу детей.
36% респондентов хотя бы раз брали ребенка на работу. К такой практике благосклонно отнеслись большинство участников исследования — 68%. Еще 27% заняли нейтральную позицию. Всего 5% опрошенных считают присутствие детей на работе у родителей недопустимым. Исследователи отметили, что это самый высокий результат в стране.
В половине случаев родители берут детей с собой, потому что их попросту не с кем оставить. Также матери и отцы иногда сами хотят познакомить своего ребенка с коллегами. А порой они вынуждены это сделать, поскольку школа или детсад закрыты на ремонт или карантин.
Регулярно детей на работу приводят всего 4% родителей, 77% так поступают крайне редко. Чаще всего ребенка берут с собой врачи, юристы и топ-менеджеры. Интересно, что представителям этих же профессий дети на работе мешают больше всего. Только каждый десятый признался, что присутствие ребенка никак не отвлекает от должностных обязанностей.
Фото с сайта brjunetka.ru
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