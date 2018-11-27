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27.11.2018 г. | 16:19
Стационарные посты ГИБДД на въездах в Челябинск передали мэрии
27.11.2018 г. 14:56
Депутаты гордумы во вторник, 27 ноября, приняли в муниципальную собственность четыре нежилых здания.
Ранее контрольный милицейский пункт и посты ГИБДД, а также участки, на которых они расположены, находились в федеральной собственности. Теперь они принадлежат городу.
Речь идет о контрольном пункте на 7-м километре Троицкого тракта, постах на Бродокалмакском, Свердловском и Кременкульском трактах. Стационарные КПП расположены на въездах-выездах из города. Пункты давно закрыты, никаких проверок на них не проводится. Здания постепенно разрушаются и портят облик города.
«Представители ГИБДД говорят, что им эти здания не нужны. Сейчас везде используются камеры видеофиксации», — цитирует 74.ru председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергея Чигинцева.
Теперь город сможет самостоятельно распоряжаться этим имуществом и решать, что с ним делать: ремонтировать, как-то использовать или сносить.
Фото с сайта mediakuzbass.ru
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