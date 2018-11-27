Главный онколог области Андрей Важенин возглавил НИИ ядерной медицины

Фото с сайта gubernator74.ru

В ЧелГУ открылся НИИ ядерной медицины.

Новый институт возглавил главный радиолог Урала и главный онколог Челябинской области, академик РАН Андрей Важенин. Он отметил, что развитие ядерной медицины является стратегической задачей для системы здравоохранения региона. Прогресс в этой отрасли, по словам Важенина, немыслим без участия физиков, математиков и других представителей науки.

В этом плане потенциал ЧелГУ поможет координировать работу врачей и ученых в области фундаментальных исследований, внедрения их результатов на практике, а также участия в федеральных программах, пояснила ректор вуза Диана Циринг. Планируется, что новый институт станет площадкой для сотрудничества образовательных, научных, медицинских учреждений, а также промышленных предприятий.

Фото с сайта gubernator74.ru

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