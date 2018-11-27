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27.11.2018 г. | 16:19
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В Челябинске на ремонт дорог дополнительно выделили 620 млн рублей
27.11.2018 г. 14:46
Фото с сайта cheladmin.ru
Челябинские депутаты распределили дополнительные доходы городского бюджета.
В 2018 году Челябинск получил дополнительные межбюджетные трансферты и дотации в размере 1 млрд 244 млн рублей. Депутаты гордумы на заседании во вторник, 27 ноября, распределили эти деньги на разные цели.
Так, 153 млн рублей потратят на покупку помещений на первых этажах жилых домов для размещения в них детских садов. Еще 620 млн рублей депутаты направили на строительство, капремонт и содержание дорог. 1,5 млн рублей выделили на ремонт фасадов домов и благоустройство территорий школ и детсадов на гостевых маршрутах. Это делается в рамках подготовки городской инфраструктуры к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года.
Фото с сайта cheladmin.ru
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