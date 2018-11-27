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27.11.2018 г. | 16:19
В Челябинске три школы закрыты на карантин из-за вспышки пневмонии
27.11.2018 г. 13:31
В Челябинске из-за вспышки опасной болезни закрыли еще одно учебное заведение.
Карантин по пневмонии ввели в школе №73 в Металлургическом районе. На официальном сайте учебного заведения указано, что занятий не будет с 27 ноября до 6 декабря. Уроки будут проводить дистанционно.
На прошлой неделе из-за вспышки пневмонии в Челябинске закрыли два учебных заведения. В пятницу, 23 ноября, в Ленинском районе на дистанционное обучение перевели учащихся школы №108. Там карантин продлится до 3 декабря. В четверг, 22 ноября, из-за карантина по пневмонии закрыли школу №81. Она не будет работать до 2 декабря. Кроме того, на карантин закрыли 14 классов в других учебных заведениях города.
На Южном Урале наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала 2018 года было зарегистрировано 488 случаев воспаления легких на 100 тыс. человек. Это выше аналогичного периода прошлого года на 16%.
Фото с сайта amur.info
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