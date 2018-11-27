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27.11.2018 г. | 16:19
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В Челябинске водитель маршрутки под действием наркотиков сбил пешехода
27.11.2018 г. 12:54
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинске 42-летний водитель маршрутки на парковке сбил пенсионерку.
ДТП произошло днем в понедельник, 26 ноября, на улице Степана Разина. Водитель №64 сбил 66-летнюю женщину на территории парковки. У мужчины обнаружили признаки наркотического опьянения. Проходить медосвидетельствование он отказался. В результате ДТП пенсионерка получила травмы, ее госпитализировали, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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