В Челябинске водитель маршрутки под действием наркотиков сбил пешехода

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске 42-летний водитель маршрутки на парковке сбил пенсионерку.

ДТП произошло днем в понедельник, 26 ноября, на улице Степана Разина. Водитель №64 сбил 66-летнюю женщину на территории парковки. У мужчины обнаружили признаки наркотического опьянения. Проходить медосвидетельствование он отказался. В результате ДТП пенсионерка получила травмы, ее госпитализировали, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Фото с сайта 74.мвд.рф





Все новости за 27.11.2018 г.»