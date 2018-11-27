Строительную компанию «Речелстрой» признали банкротом

Фото с сайта rechelstroy.ru

Арбитражный суд Челябинской области объявил застройщика ЖК «Чурилово Lake City» банкротом.

Решение о признании «Речелстроя» банкротом было принято во вторник, 27 ноября. Соответствующая информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Челябинской области. В отношении компании ввели процедуру конкурсного производства, управляющим назначили Антона Свистунова. Банкротство будет проходить под контролем дольщиков. В комитет кредиторов «Речелстроя» вошли пять представителей инициативной группы.

В декабре 2017 года на учредителя компании Андрея Пязока было заведено уголовное дело. Его и бывшего гендиректора «Речелстроя» Сергея Вигельмана обвиняют в привлечении средств дольщиков с нарушением закона. По данным следствия, с 2016 по 2017 год они направили более 163 млн рублей, полученных от покупателей квартир, на другие цели. В результате компания не смогла достроить дома в микрорайоне «Чурилово Lake City». Потерпевшими признали более 1 тыс. 360 человек.

Фото с сайта rechelstroy.ru

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